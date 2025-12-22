Transfert annoncé à l’OL, il sort du silence !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, l’OL était à la recherche de coups malins pour se renforcer offensivement. Les Gones ont trouvé leur bonheur en République tchèque avec l’arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’Adam Karabec. Mais ce dernier ne donne pas satisfaction et certaines rumeurs affirment que Lyon souhaiterait ne pas le garder à la fin de la saison. Le directeur sportif du Sparta Prague, Tomáš Rosický, a envoyé un message aux dirigeants lyonnais.

À cause de graves difficultés financières, l’OL a été contraint de se séparer de nombreux joueurs lors du dernier mercato estival. Le club rhodanien a notamment perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze devant, qu’il a donc fallu remplacer. Ne disposant pas de moyens illimités, Lyon a tenté quelques coups.

Karabec pas retenu par l’OL ? La cellule de recrutement lyonnaise s’est notamment intéressée au marché tchèque et plus précisément au Sparta Prague. L’OL a réussi à obtenir le prêt avec option d’achat du jeune ailier Adam Karabec, mais cela ne se passe pas comme prévu pour ce dernier. Le joueur de 22 ans peine à se montrer décisif, lui qui pour le moment n'a inscrit que deux buts et délivré deux passes décisives. Certaines rumeurs affirment que les Gones aimeraient d’ailleurs déjà s’en débarrasser et qu’il ne sera donc pas gardé à la fin de la saison.