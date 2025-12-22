PSG - Transfert de Kylian Mbappé : La lourde accusation !

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2024, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Le capitaine de l’équipe de France a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid. L’attaquant de 27 ans est ainsi devenu la machine à marquer du club madrilène. Certains l’accusent toutefois d’être à l’origine des maux des Merengue.

L’aventure de Kylian Mbappé au PSG s’est terminée lors de l’été 2024. Alors qu’il disposait d’une option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire, l’attaquant de 27 ans a décidé de ne pas la lever pour pouvoir signer libre au Real Madrid. Et depuis son arrivée chez les Merengue, le capitaine de l’équipe de France ne cesse d’empiler les buts.

Mbappé empile les buts depuis son départ du PSG Pour sa première saison dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé a remporté le Soulier d’Or, le premier de sa carrière. Et le champion du monde 2018 ne s’est pas arrêté là. Ce week-end, avec une réalisation contre le FC Séville (2-0), l’international français a égalé le record de 59 buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile.