OM : De Zerbi confirme son départ !

Alexis Brunet

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont fait état d’un possible départ de Roberto De Zerbi avant la fin de son contrat. L’Italien se serait mis une partie de son groupe à dos et l’absence de Ligue des champions la saison prochaine pourrait convaincre le technicien marseillais de faire ses valises. Ce dernier a d’ailleurs confirmé en conférence de presse qu’il était possible qu’il parte avant la fin de son contrat.

L’OM parviendra-t-il à obtenir son billet pour la Ligue des champions la saison prochaine ? Pour le moment, si le club phocéen conserve sa deuxième place en championnat, cela sera le cas. Les Marseillais font de la qualification en C1 leur objectif principal de cette fin de saison et la victoire 5-1 face à Montpellier leur a permis de frapper un grand coup au classement en repassant devant l’AS Monaco.

Roberto De Zerbi sera-t-il présent la saison prochaine ?

L’OM pourrait donc retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, mais reste à voir si cela sera sous les ordres de Roberto De Zerbi. En effet, le coach marseillais s’est dernièrement montré évasif sur son avenir, alors qu’il possède un contrat de trois ans. L’Italien pourrait déjà quitter le sud de la France à la fin de la saison, et cela ne serait pas la première fois qu’il ne va pas au bout de son contrat.

« Ça peut durer un an, deux ans, trois ans »

Ce n’est d’ailleurs pas la dernière sortie de Roberto De Zerbi qui va rassurer les supporters marseillais. Après la rencontre face à Montpellier, le coach de l’OM n’a pas assuré qu’il irait au bout de son contrat, laissant envisager qu’un départ serait possible avant le terme de son engagement. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière, mais venir à Marseille, c'est l'une des plus belles choses que j'ai faites. « Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas si nous serons en Ligue des champions ou non, mais quelqu'un qui aime le foot comme moi, qui a toujours vécu seulement pour le foot, qui a mis le foot avant tout et tout le monde, il ne peut pas ne pas venir à Marseille. » Pablo Longoria pourrait donc peut-être devoir trouver un nouveau coach pour le club phocéen cet été…