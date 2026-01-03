Divorce à l’OM : Il veut prendre sa revanche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir échoué à s’imposer du côté de l’OM, Elye Wahi n’a pas connu davantage de réussite à l’Eintracht Francfort. L’attaquant de 23 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OGC Nice et a bien l’intention de se relancer chez les Aiglons.

Elye Wahi ne s’était surement pas imaginé retrouver la Ligue 1 aussi rapidement après son départ de l’OM l’été dernier. Parti du côté de l’Eintracht Francfort, l’attaquant de 23 ans a été prêté jusqu’à la fin de saison à l’OGC Nice après plusieurs mois compliqués en Allemagne, avec un seul but au compteur.

« Les deux dernières saisons n'ont pas été faciles » Présent en conférence de presse, Elye Wahi a justifié son arrivée à Nice. « Nice a besoin de se relancer et moi aussi. Les deux dernières saisons n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, je suis plus revanchard que jamais », a-t-il expliqué, faisant référence à son passage du côté de l’OM (2024-25) qui fut également très mitigé.