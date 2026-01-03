Divorce à l’OM : Il veut prendre sa revanche !

Après avoir échoué à s’imposer du côté de l’OM, Elye Wahi n’a pas connu davantage de réussite à l’Eintracht Francfort. L’attaquant de 23 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OGC Nice et a bien l’intention de se relancer chez les Aiglons.
Elye Wahi ne s’était surement pas imaginé retrouver la Ligue 1 aussi rapidement après son départ de l’OM l’été dernier. Parti du côté de l’Eintracht Francfort, l’attaquant de 23 ans a été prêté jusqu’à la fin de saison à l’OGC Nice après plusieurs mois compliqués en Allemagne, avec un seul but au compteur.
« Les deux dernières saisons n'ont pas été faciles »
Présent en conférence de presse, Elye Wahi a justifié son arrivée à Nice. « Nice a besoin de se relancer et moi aussi. Les deux dernières saisons n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, je suis plus revanchard que jamais », a-t-il expliqué, faisant référence à son passage du côté de l’OM (2024-25) qui fut également très mitigé.
« Je me donnerai à fond »
« J'ai pu continuer à m'entretenir pendant la trêve. Aujourd'hui, je suis prêt à entrer dix, quinze ou vingt minutes. Le temps de jeu que le coach me donnera, je me donnerai à fond », promet Elye Wahi, bien déterminé à se relancer.