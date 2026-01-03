OM : Le transfert qui le fait enrager en direct !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille fait beaucoup parler en ce début de mercato, surtout à l’étranger. Car Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient déjà trouvé un premier renfort à offrir à Roberto De Zerbi de côté de la Serie A avec Rolando Mandragora, milieu de terrain sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2028.

Du sang neuf pourrait débarquer à Marseille, en ce mercato hivernal. La presse italienne parle depuis plusieurs semaines déjà d’un intérêt prononcé de l’OM pour Rolando Mandragora, milieu de terrain de 28 ans, vraisemblablement poussé vers la sortie par son club de la Fiorentina.

« Mandragora sur le départ ? C'est vrai, Marseille et l’Atalanta sont sur le coup » Un deal autour des 10M€ pourrait être bouclé par l’OM, mais ce dossier ne semble pas faire que des heureux. « Mandragora sur le départ ? C'est vrai, Marseille et l’Atalanta sont sur le coup » a expliqué Sauro Fattori, ancien attaquant de la Fiorentina, au micro de Radio Firenze.