Kylian Mbappé, la rupture que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

En début de saison, Franco Mastantuono s’était installé dans le onze du Real Madrid aux côtés de Kylian Mbappé. Seulement, l’international argentin a peu à peu perdu sa place chez les Merengue. Il faut dire que le crack de 18 ans semble avoir perdu toute la notoriété qu’il avait acquise auprès de Xabi Alonso.

Arrivé l’été dernier, Franco Mastantuono n’avait pas mis longtemps à s’installer aux côtés de Kylian Mbappé au Real Madrid. Xabi Alonso le voyait comme un titulaire en puissance chez les Merengue. Seulement, le crack de 18 ans n’a pas vraiment convaincu son monde et a donc perdu peu à peu sa place.

Rupture entre Xabi Alonso et Franco Mastantuono Comme le rapporte SPORT, l’ancien prodige de River Plate semble avoir perdu toute la notoriété qu’il avait acquise auprès de Xabi Alonso. Le jeune milieu offensif n’est plus apparu parmi les principales options depuis un petit moment maintenant. Les choses pourraient toutefois changer en janvier.