PSG - «Je pars» : L'annonce choc de Luis Enrique !

Cela fait désormais quelques jours que la presse espagnole insiste concernant l'intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Le club merengue serait prêt à toute les folies pour recruter le milieu du terrain du PSG. Mais en coulisses, Luis Enrique aurait fait passer un message très clair.

Auteur d'une année 2025 exceptionnelle, Vitinha s'est imposé comme l'un des joueurs majeurs du PSG qui vient de réaliser un sextuplé historique. D'ailleurs, le milieu de terrain portugais a été récompensé de son incroyable saison par une troisième place au classement du Ballon d'Or. Et bien évidemment, cela ne manque pas de susciter les convoitises.

Le Real Madrid prêt à tout pour Vitinha ? Ainsi, il y a quelques jours, La Cadena SER lâchait une petite bombe. Selon le média espagnol, le Real Madrid est prêt à vendre Vinicius Junior afin de réinvestir le montant de son transfert sur le recrutement de Vitinha qui pourrait coûter plus de 100M€. Néanmoins, convaincre le PSG de lâcher son milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2029, s'annonce déjà comme étant impossible, surtout après l'affaire Mbappé qui a fait signer libre au Real Madrid.