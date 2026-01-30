L’OM en crise : Mason Greenwood a pris une décision qui n’arrange rien !

Deux défaites de rang en Ligue des champions alors qu’il ne suffisait que d’un petit point pour valider son ticket pour les 1/16èmes de finale de la C1 face à Liverpool et le Club Brugge (3-0 à chaque fois). Une élimination précoce qui plonge l’OM dans une crise sportive alors qu’institutionnellement parlant, on serait déjà dans un climat néfaste à Marseille depuis quelque temps déjà...
Au vu de la tendance dessinée dans les médias ces dernières heures, inutile de tourner autour du pot : c’est la crise à l’OM. Et ce constat n’est pas uniquement dressé par l’élimination à la dernière seconde du club marseillais de la Ligue des champions à cause d’un but de la tête du gardien Anatoliy Trubin du Benfica Lisbonne face au Real Madrid (4-2). Cet exploit du portier a sorti l’Olympique de Marseille de la compétition en raison du goal average, entraînant une vague de problèmes au quotidien au centre Robert Louis-Dreyfus d’après L’Equipe.
Les esprits s’échauffent en interne entre Benatia et le vestiaire ?
Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif fait état d’une scission de plus en plus importante entre le comité directeur de l’OM et les joueurs. A commencer en raison des décisions de se séparer de membres tels que Valentin Rongier, Adrien Rabiot et Neal Maupay que Roberto De Zerbi a publiquement porté en très haute estime jusqu’à évoquer une relation père-fils avec les deux derniers cités. En outre, les méthodes de management de Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille feraient quelque peu jaser en interne. Pour appuyer ce point, L’Équipe partage une réunion nocturne organisée par Benatia et le président Pablo Longoria à minuit dans la foulée de l’arrivée de l’OM au Koweït dans le cadre du Trophée des champions perdu face au PSG (2-2 puis 1-4 aux tirs au but). Pendant cet échange, une attaque frontale de Medhi Benatia destinée à Leonardo Balerdi, le capitaine, aurait « estomaqué » l’Argentin qui demandait une action au sujet d’une plainte dont il avait déjà fait part par le passé : le fait qu’il faille selon le groupe cloisonner un peu plus le vestiaire des joueurs à la Commanderie : « Dis-moi Leo, c’est toi qui payes le loyer du vestiaire ? ».
Greenwood et Benatia ne se parlent plus ?
L’Équipe va plus loin. Cette réunion programmée entre les dirigeants et les joueurs démontreraient la défiance voire l’indifférence grandissante de certains éléments du vestiaire vis-à-vis de Medhi Benatia. Ce serait spécifiquement le cas de Mason Greenwood. La star anglaise de l’OM « ignore ouvertement au quotidien » le dirigeant marseillais comme le souligne le journal. Et Benatia lui rendrait bien. Ce dernier rappellerait les manquements de Greenwood sur et en dehors du terrain avec comme exemple l’absence du joueur pour une obligation commerciale l’été dernier qui ne s’inquiétait pas des retombées que cela aurait pu avoir. Une déchirure en coulisses à l’OM.