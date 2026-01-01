Mercato - Un nouveau buteur arrive : C’est «très chaud» à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le recrutement de Willem Geubbels l’été dernier n’ayant pas été un franc succès, le Paris FC serait encore à la recherche d’un buteur pour ce mercato hivernal. Le promu parisien trouvera-t-il alors chaussure à son pied ? Ces derniers jours, de nombreux noms ont alors été annoncés dans le viseur du PFC et voilà qu’une piste prendrait de l’ampleur.

En ce mois de janvier, le mercato risque d’être animé au Paris FC. Et un dossier fait à nouveau parler dans la capitale, celui du buteur. A l’été, le PFC a recruté Willem Geubbels, ce qui s’avère être aujourd’hui un échec. Le promu est toujours donc à la recherche d’un attaquant. Une quête qui aurait mené les Parisiens sur les traces de Martin Terrier, Elye Wahi ou encore Arnaud Kalimuendo. Finalement, le bonheur du Paris FC pourrait se trouver… à Angers.

Le PFC a trouvé son buteur ? A 19 ans, Sidiki Chérif est l’une des grandes surprises de cette première partie de saison en Ligue 1. Auteur de 4 buts avec Angers, l’attaquant n’est pas passé inaperçu et voilà qu’aujourd’hui, il se retrouverait courtisé par plusieurs écuries. Le Paris FC en ferait partie. Le Parisien a confirmé cela, annonçant que le PFC était « très chaud » sur Sidiki Chérif.