Mercato - Un nouveau buteur arrive : C’est «très chaud» à Paris !

Le recrutement de Willem Geubbels l’été dernier n’ayant pas été un franc succès, le Paris FC serait encore à la recherche d’un buteur pour ce mercato hivernal. Le promu parisien trouvera-t-il alors chaussure à son pied ? Ces derniers jours, de nombreux noms ont alors été annoncés dans le viseur du PFC et voilà qu’une piste prendrait de l’ampleur.
En ce mois de janvier, le mercato risque d’être animé au Paris FC. Et un dossier fait à nouveau parler dans la capitale, celui du buteur. A l’été, le PFC a recruté Willem Geubbels, ce qui s’avère être aujourd’hui un échec. Le promu est toujours donc à la recherche d’un attaquant. Une quête qui aurait mené les Parisiens sur les traces de Martin Terrier, Elye Wahi ou encore Arnaud Kalimuendo. Finalement, le bonheur du Paris FC pourrait se trouver… à Angers.
Le PFC a trouvé son buteur ?
A 19 ans, Sidiki Chérif est l’une des grandes surprises de cette première partie de saison en Ligue 1. Auteur de 4 buts avec Angers, l’attaquant n’est pas passé inaperçu et voilà qu’aujourd’hui, il se retrouverait courtisé par plusieurs écuries. Le Paris FC en ferait partie. Le Parisien a confirmé cela, annonçant que le PFC était « très chaud » sur Sidiki Chérif.
Un transfert à 30M€ ?
Mais voilà que s’offrir l’attaquant du SCO d’Angers ne sera pas une mince affaire. En effet, il faudrait compter tout d’abord entre 20 et 30M€ pour le transfert de Sidiki Chérif. De plus, pour le Paris FC, il faudra faire avec une grosse concurrence puisque Crystal Palace et l’Eintracht Francfort seraient également intéressés.