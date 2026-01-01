Mbappé : Le clash avec les annonces «lunaires»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette fin d’année 2025, le SM Caen de Kylian Mbappé a pris une décision radicale. En effet, l’entraîneur Maxime d’Ornano a été remercié et Gaël Clichy est alors arrivé pour le remplacer sur le banc normand. Un choix fort de la part du Stade Malherbe que Ziad Hammoud, président caennais, a justifié. Mais voilà que les explications du clan Mbappé ont été loin de convaincre tout le monde.

Après le licenciement de Maxime d’Ornano et l’arrivée de Gaël Clichy, le président du SM Caen s’est présenté en conférence de presse pour justifier cette grosse décision. Face aux journalistes, Ziad Hammoud, proche des Mbappé, expliquait alors : « On a pris le temps de réfléchir juste après la fin des matchs, on ne s'est pas posé la question avant le match de Villefranche pour ne pas polluer le travail de Maxime d'Ornano. On a pesé le pour et le contre d'un changement de coach sur la base de notre analyse de la première partie de saison et de ce que l'on attendait de la seconde partie. On s'est dit qu'il fallait mieux être proactif et essayer d'insuffler une nouvelle dynamique sur les six premiers mois et continuer à être ambitieux. Notre place au classement n'est pas celle que l'on ambitionnait et le plaisir qu'on s'était donné comme but de donner aux spectateurs et aux partenaires du club d'un point de vue contenu de jeu n'était pas là. On avait le choix entre effectivement se borner à la stabilité qui aurait été beaucoup plus simple ou prendre des initiatives et essayer d'être plus ambitieux pour la deuxième partie de saison. On a choisi l'option deux quitte à paraître effectivement un petit peu instable. Mais il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le succès du club. On s'est dit qu'à ce moment le succès du club allait être augmenté d'un point de vue probabilité avec ce choix ».

« C'est un terrible aveu d'échec de tout ce qui a été fait avant » Réagissant à ces explications du président du SM Caen suite au licenciement de Maxime d’Ornano, Patrice Garande a haussé le ton. Dans des propos accordés à ICI Normandie, l’ancien entraîneur caennais a balancé : « L'argument du club est de prendre le risque de l'instabilité pour oser faire quelque chose ? J'ai entendu cela mais c'est un terrible aveu d'échec de tout ce qui a été fait avant. Ils ne se rendent pas compte dans leur communication. Alors j'ai écouté tout ce qui a été dit et très honnêtement, c'est lunaire. Les conférences de presse sont lunaires. Quand on dit ça, c'est un désaveu complet de ce qui a été fait avant. Pas des choses faîtes cinq ou six ans avant mais des choses faîtes six mois, un an avant ».