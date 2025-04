L'ASSE victime d'une grosse vengeance ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A Old Trafford, ça aura été à la fois fou et cruel pour l'OL. Eliminés de l'Europa League par Manchester United, les Gones sont tombés de très haut. Il va désormais falloir tenter de se relever et quoi de mieux qu'un derby face à l'ASSE pour cela. Ce dimanche, l'OL a bien l'intention de se venger après ce qui s'est passé en Angleterre.

A 6 minutes de la fin des prolongations, l'OL avait deux buts d'avance sur Manchester United. Mais voilà qu'en l'espace d'un instant, les Red Devils ont totalement retourné la situation. Grâce à Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo et surtout Harry Maguire, le club mancunien a infligé une véritable humiliation aux Lyonnais, désormais éliminés de l'Europa League. Désormais, c'est un derby face à l'ASSE qui se profile pour l'OL, qui a bien l'intention de réagir.

« Un match absolument à gagner dimanche »

Après la claque à Manchester United, l'OL veut se relever face à l'ASSE. C'est ce qu'a expliqué Corentin Tolisso après l'élimination des Lyonnais, en zone mixte : « Maintenant il va falloir relever la tête, digérer tout ça, parce qu'on a un match absolument à gagner dimanche. (...) Je ne vous cache pas que ça fait mal à la tête, maintenant on est des professionnels, il faut digérer tout ça et se concentrer sur dimanche parce qu'on a cette place en Ligue des Champions à aller chercher et surtout ce derby à gagner et là on n'a pas le droit au faux pas ».

« Montrer à Saint-Etienne qu'on est bien plus fort que ça »

« On a échoué ce soir en prenant ces trois buts, il faudra montrer à Saint-Étienne qu'on est bien plus fort que ça et que même si on a été touché ce soir on va se relever dès dimanche », a poursuivi Corentin Tolisso. Attention donc pour l'ASSE, une bête blessée est toujours dangereuse. A moins que ça ne soit l'inverse pour l'OL, qui pourrait arriver la tête à l'envers dans le Forez. Rendez-vous dimanche soir.