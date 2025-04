Transfert à 3M€ : Un buteur s'annonce à l'ASSE !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté 6 mois à l'ASSE en janvier 2024, Irvin Cardona a fait son grand retour chez les Verts lors du dernier mercato hivernal. De nouveau cédé par Augsbourg, l'attaquant français dispose cette fois d'une option d'achat de 3M€. De quoi permettre à Cardona de rester à l'ASSE ? Le principal intéressé ne dirait en tout cas pas non.

Irvin Cardona a retrouvé l'ASSE ! Déjà prêté dans le Forez en janvier 2024, l'attaquant français est revenu à Saint-Etienne. Son expérience à l'Espanyol Barcelone n'ayant pas été concluante, Cardona a donc rebondi chez les Verts. Prêté par Augsbourg, il a ainsi été cédé avec option d'achat. Celle-ci a été fixée à 3M€, ce qui pourrait donc permettre à l'ASSE de conserver son attaquant.

« J'ai envie de rester »

Restera ? Ne restera pas ? Irvin Cardona a été interrogé sur son avenir à l'ASSE. Et pour So Foot, il a alors fait savoir : « Pour être franc, la priorité, c’est que le club se maintienne. Si je suis bon sur le terrain, on verra ce qu’il se passe après. J’ai envie de rester ».

« Je suis bien ici »

« C’est un club avec lequel j’ai une attache. Je suis bien ici. Même si c’est plus compliqué cette année, je suis épanoui, je suis content d’aller à l’entraînement, de travailler tous les jours avec mes coéquipiers et de me battre sur le terrain avec eux », a enchainé Irvin Cardona.