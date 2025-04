Cyclisme : Il annonce celui qui dominera Pogacar !

Alexandre Higounet

Après avoir laissé échapper la victoire dimanche dernier sur l’Amstel Gold Race, Tadej Pogacar va prendre le départ de la Flèche Wallonne demain mercredi avec l’envie de prendre sa revanche. Mais selon le vainqueur de l’Amstel, Mathias Skjelmose, un coureur est en mesure de battre le champion slovène dans le mur de Huy...

Demain mercredi, Tadej Pogacar prendra le départ de la Flèche Wallonne avec un fort sentiment de revanche. Le champion slovène sort en effet de deux dimanches frustrants, terminant d’abord 2ème de Paris-Roubaix après avoir subi la domination de Mathieu Van der Poel sur les pavés, puis 2ème de l’Amstel Gold Race dimanche dernier, battu au sprint par Mathias Skjelmose après avoir perdu son duel à distance face à Remco Evenepoel, revenu sur lui au fil des kilomètres.

Pogacar va vouloir sa revanche dans le mur de Huy !

Après la course hollandaise, Pogacar reconnaissait qu’il avait commis une erreur en se projetant si vite seul à l’avant à 50 kilomètres de l’arrivée, après avoir suivi dans un premier temps une attaque de Julian Alaphilippe, alors que derrière se trouvait un rouleur de la trempe de Remco Evenepoel : « Il ne faut jamais sous-estimer Julian. Cela semblait être une bonne décision, alors j'ai décidé de le suivre. Finalement, il a craqué rapidement. J'espérais que Julian resterait avec moi plus longtemps. Nous avons peut-être été un peu trop enthousiastes en attaque. Il y avait un fort vent de face à la fin, j'ai essayé de tenir bon, mais quand Remco est revenu sur Skjelmose, je savais que cela pourrait être difficile ».

« S’il y a bien un coureur capable de battre Tadej Pogacar dans le mur de Huy... »

Autant dire que le champion slovène aura l’envie de remettre les pendules à l’heures dans le mur de Huy demain, et notamment de montrer à Remco Evenepoel qu’il reste le numéro un. Pourtant, selon le vainqueur de l’Amstel Gold Race Mathias Skjelmose, un coureur pourrait contrarier le projet de revanche du ténor slovène, et ce n’est pas Evenepoel. Skjelmose a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je l’ai déjà dit et je le répète : s’il y a bien quelqu’un au monde capable de battre Tadej Pogacar sur le Mur de Huy, c’est Thibau Nys. S’il a son heure de gloire mercredi, c’est la carte à jouer, à mon avis ».