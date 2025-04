Marion Rousse : C'est terminé, elle annonce la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais 40 ans que la France attend une victoire sur la Grande Boucle. Et elle pourrait bien arriver cette année... chez les Femmes ! Christian Prudhomme et Marion Rousse estiment en effet que Pauline Ferrand-Prévot fait partie des favorites pour la victoire finale ce qui mettrait fin à l'attente depuis 1985 et la victoire de Bernard Hinault.

1985 est une date à part dans l'histoire du sport français et plus particulièrement du cyclisme tricolore. Et pour cause, il s'agit de la victoire de Bernard Hinault sur le Tour de France, la dernière d'un coureur de l'Hexagone ! Cette année, il s'agit donc d'un triste anniversaire puisque cela fait 40 ans qu'un Français ne s'est pas imposé sur la Grande Boucle.

Pauline Ferrand-Prévot va succéder à Bernard Hinault ?

Et compte tenu de la dynamique actuelle dans le cyclisme masculine avec la domination de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard ou encore Mathieu Van der Poel, difficile d'imaginer un Français s'imposer cette année sur le Tour de France. Un constat partagé par Christian Prudhomme, qui précise qu'en revanche une victoire féminine n'est pas à exclure. « Depuis quelques années, et encore plus depuis quelques jours, je pense clairement que le prochain vainqueur français sera une Française ! », lance le directeur du Tour de France dans les colonnes de Ouest-France. Un avis évidemment partagé par Marion Rousse qui imagine Pauline Ferrand-Prévot s'imposer cet été.

La fin d'une disette de 40 ans ?

« Pareil! C'est vrai que le paysage dans le cyclisme masculin est bouché pour quelques années avec les "fantastiques" (Pogacar, van der Poel, Evenepoel...), il n'y a qu'à voir les résultats sur les derniers Monuments. Chez les femmes, on sort d'une victoire historique sur Paris-Roubaix, la première d'une Française avec Pauline Ferrand-Prévot. On savait très bien que son retour sur route allait faire du bien au cyclisme féminin, et encore plus au cyclisme français (...) Elle me surprend, de pouvoir performer dès sa première année. Si tu regardes ses stats depuis le début de la saison, c'est juste incroyable, en plus sur des courses différentes. C'est encore plus formidable quand elle dit qu'elle a participé à Paris-Roubaix pour préparer le grand départ de Bretagne. Et qu'elle est revenue sur la route avec un grand objectif: remporter le Tour de France femmes. C'est hyper valorisant pour nous », estime à son tour la directrice Tour de France Femmes. Pauline Ferrand-Prévot va donc peut-être mettre fin à une disette de 40 ans.