Zidane craque : C’est la panique !

Qualifiée tranquillement pour les huitièmes de finale de la CAN, l'Algérie défiera la RDC afin de poursuivre son parcours. Un vrai défi pour Luca Zidane qui va devoir confirmer qu'il mérite sa place. Mais Walid Acherchour craint qu'il ne craque.

Pour sa première compétition internationale avec l'Algérie, Luca Zidane a réalisé une phase de groupe qui a globalement convaincu les observateurs. Cependant, l'adversité n'était pas encore très importante, et dès les huitièmes de finale, face à la RDC, cela pourrait changer. D'ailleurs, Walid Acherchour craint que Luca Zidane craque sur le plan physique.

Zidane, le gros défi « Ça va être un match de duels, de un-contre-un, les individualités vont devoir faire la différence. La différence peut se faire sur coup de pied arrêté, avec (Chancel) Mbemba, (Axel) Tuanzebe, il y a de la taille », confie-t-il au micro d’After CAN sur RMC avant de poursuivre.