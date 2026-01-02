Cyclisme : Pogacar, la déclaration folle de son entraîneur !

Alexandre Higounet

Alors qu'il domine outrageusement le peloton mondial depuis deux ans, remportant quasiment toutes les courses auxquelles il participe, Tadej Pogacar paraît parti pour battre tous les records. Interrogé ces dernières heures, Javier Sola, l'entraîneur du coureur slovène, détaille les éléments clé de sa réussite. Et livre au passage un commentaire qui a de quoi faire peur à tous ses adversaires...

Installé au sommet du cyclisme mondial depuis deux ans, remportant quasiment toutes les courses dont il prend le départ, Tadej Pogacar semble parti pour de longues années, tant aucun signal contradictoire ne vient perturber son évolution. Ces derniers jours, à l'occasion d'un entretien accordé au média In de Leiderstrui relayé par cyclinguptodate, Javier Sola, l'entraîneur du Slovène, a détaillé certains éléments clés ayant permis au leader du Team UAE d'arriver au niveau où il est aujourd'hui.

« La quantité d'entraînement que Tadej est capable d'absorber est dingue » Javier Sola a ainsi affirmé : « La quantité d'entraînement que Tadej est capable d'absorber est dingue. Et cela s'applique aussi à sa récupération. Et ça, c'est déterminé par sa génétique. Après il y a l'aspect mental. Je pense que tous les coureurs doivent vivre avec. Quand tu es l'un des meilleurs coureurs au monde, il y a toujours de la pression. C'est aussi quelque chose qu'il a appris à gérer. On essaie de lui maintenir une vie la plus simple possible, parler clairement avec lui pour qu'il se sente bien et relax. Si c'est le cas et que Tadej se sent heureux, c'est la clé de la réussite ».