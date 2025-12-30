Marion Rousse : Ses «pétages de plombs» en dehors des caméras

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir débuté sa carrière de consultante sur Eurosport, Marion Rousse officie désormais sur France Télévisions, et ce depuis huit années. Peu après son arrivée sur le service public, la compagne de Marion Rousse s’était prononcée sur ses longues journées durant le Tour de France qu’elle commente.

Depuis 2017, Marion Rousse officie comme consultante sur France Télévisions. Chaque été, la compagne de Julian Alaphilippe est donc sur les routes pour commenter les étapes de la Grande Boucle, une aventure de trois semaines qui n’est pas sans repos comme elle l’avait confié dans un entretien accordé au Point.

De « très longues journées » pour Marion Rousse « Ce sont de très longues journées. Nous sommes enfermés six-sept heures dans une cabine régie dans le noir et c'est dur quand, au bout de 2 km, il n'y a qu'un seul coureur en tête. À midi, il faut mastiquer en silence nos plateaux-repas en coupant nos micros. C'est fatigant durant trois semaines, mais, heureusement, nous avons des maquilleuses pour enlever la fatigue, confiait Marion Rousse en 2018. Nous n'allons que d'arrivée en arrivée, on ne voit pas énormément de coureurs. Je reste souvent pour l'émission Tout le sport, donc on repart vers 21 heures et n'arrive pas avant minuit-1 heure du matin à la prochaine étape. »