50M€ : Le gros transfert avec Kylian Mbappé !

Toujours porté par un Kylian Mbappé excellent sur ce début de saison, le Real Madrid se cherche encore. Le club madrilène n’exclut pas de se renforcer sur les prochaines périodes de mercato, notamment au milieu de terrain. Les Merengue apprécient tout particulièrement le profil de Kees Smit (AZ Alkmaar), qui est évalué à plus de 50M€.

Ce n’est clairement pas un secret, le Real Madrid souhaite bâtir son projet autour de Kylian Mbappé. L’attaquant français réalise jusque-là un excellent début de saison 2025-2026, même si collectivement, la formation de Xabi Alonso ne parvient pas à se développer correctement.

Le Real Madrid fonce sur un crack néerlandais Ainsi, le club madrilène espère pouvoir ajouter de la qualité au sein de son effectif lors des prochaines périodes de mercato. Certains noms semblent déjà avoir été cochés par la direction du Real, notamment au niveau de l’entrejeu. Ainsi, depuis quelques semaines, les Merengue se sont penchés sur Kees Smit. Né en 2006, le milieu de l’AZ Alkmaar est déjà l’une des grandes révélations de la saison aux Pays-Bas.