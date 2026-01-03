Il quitte Laure Boulleau pour son nouvel amour : C’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultant sur Canal+ pendant plusieurs années, Eric Carrière avait décidé de tout plaquer en 2022 pour se consacrer à son autre passion, le vin. L'ancien joueur du FC Nantes a donc quitté la chaîne sur laquelle Laure Boulleau montait en puissance. Un choix qu'il ne regrette pas.

Pourtant considéré comme l’un des meilleurs consultants foot à la télévision, Éric Carrière décidait de tout arrêter en 2022, plaquant ainsi Canal+ où Laure Boulleau officiait déjà. L’ancien joueur de l’OL avait alors décidé de se concentrer sur son autre amour, le vin. Il a ainsi développé son entreprise dans le négoce du vin du côté de Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or). « J’ai pris la décision d’arrêter à la fin de la saison mon activité de consultant pour me consacrer à l’autre métier qui me passionne depuis 2010 celui d’entrepreneur pour Caves Carrière », écrivait-il sur Twitter au printemps 2022. Un choix qu’il ne regrette pas du tout trois ans et demi plus tard puisqu’il révèle même avoir refusé les avances de Ligue1+.

Carrière lâche Canal+ et ne regrette rien « Ce n’était pas une offre directe mais un journaliste que je connais bien m’a demandé. J’ai dit non. Toujours pour les raisons qui m’ont fait arrêter en 2022. Ce milieu n’est pas, j’aime bien ce terme, écologique. C’est-à-dire quelque chose qui te donne de l’énergie. Au début, c’est tout nouveau. Consultant, c’est top, tu échanges et tu crois qu’il y a plein de choses que tu peux améliorer. Et au fil du temps, tu t’aperçois que cela ne bouge pas, voire que ça se détériore. Et moi, je perdais de l’énergie quand j’y allais », confie-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.