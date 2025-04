Marion Rousse : Sa magnifique aventure avec des femmes !

Pierrick Levallet

Le Tour de France femmes s’élancera de Vannes le 26 juillet prochain. Deux étapes auront lieu en Bretagne. Marion Rousse estime d’ailleurs que ce choix est logique, sur une terre de vélo. La directrice de l’événement n’a d’ailleurs pas caché sa joie concernant cette nouvelle édition du Tour, qu’elle vit comme une aventure.

Marion Rousse va vivre une nouvelle aventure le 26 juillet prochain. La compagne de Julian Alaphilippe va assister au départ du Tour de France femmes, dont elle est la directrice. Et pour le départ, elle a choisi la ville de Vannes, dans le Morbihan. Deux étapes auront d’ailleurs lieu en Bretagne. Marion Rousse estime ce choix comme logique, et elle n’a pas manqué de le faire savoir à quelques mois de cette nouvelle aventure.

«On attend un succès populaire assez incroyable»

« C'est vraiment une fierté de faire ce grand départ depuis la région Bretagne. C'est une terre de champions, de connaisseurs, de pratiquants. Donc évidemment, on attend un succès populaire assez incroyable le matin au départ de Vannes. Et puis le fait que le paysage soit magnifique, on sait très bien que ça fait partie de la magie du Tour de France, hommes comme femmes » a d’abord expliqué la directrice du Tour de France femmes dans des propos rapportés par France Bleu.

«C'est un honneur, vraiment»

« Pouvoir sélectionner un parcours déjà assez compliqué sur ces deux premières étapes très punchy, c'est super pour le spectacle. Toutes les conditions étaient réunies donc on est très heureux. C'est un honneur, vraiment » a ensuite ajouté Marion Rousse. La Bretagne va donc être mise à l’honneur à partir du 26 juillet prochain. Le Tour de France femmes se terminera, comme l’année précédente, par une étape en montagne, avec une arrivée finale à Châtel en Haute-Savoie. La compagne de Julian Alaphilippe va suivre tout cela avec une très grande attention.