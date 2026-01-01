OM - Coup de tonnerre : Le mercato relancé avec cette annonce

Axel Cornic

Avec le mercato hivernal qui a ouvert ses portes, l’Olympique de Marseille se retrouve à nouveau au centre de nombreuses spéculations. Ainsi, en Italie on assure que Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaiteraient offrir un milieu de terrain supplémentaire à Roberto De Zerbi et l’heureux élu pourrait bien être Rolando Mandragora, actuellement à la Fiorentina.

L’effectif de Roberto De Zerbi pourrait encore une fois changer au cours de l’hiver. Plusieurs renforts sont annoncés pour aider l’OM à créer la surprise lors de la deuxième partie de saison. C’est notamment le cas en Italie, terrain de chasse favori de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.

Mandragora à l’OM ? Les médias transalpins évoquent depuis quelques jours d’un intérêt concret pour Rolando Mandragora, international italien qui évolue actuellement à la Fiorentina. Son profil serait parfait pour le football prôné par De Zerbi et selon plusieurs sources, son club serait plus qu’ouvert à une vente, même s’il a prolongé son contrat il n’y a pas très longtemps.