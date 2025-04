Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Tour de France 2025 sera l’occasion d’un triste anniversaire, puisqu'il marquera en effet les quarante ans du cinquième et dernier sacre de Bernard Hinault sur la Grande Boucle, dernière victoire d’un coureur français en date. Mais Marion Rousse annonce une grande nouvelle avec la fin de cette malédiction...

Et si le cyclisme tricolore retrouvait enfin les sommets sur le Tour de France ? Alors qu'on attend depuis quarante ans qu’un Français remporte la Grande Boucle, Marion Rousse est convaincue que Bernard Hinault va bientôt avoir un successeur. Et surprise, cela pourrait bien être... une femme ! Interrogée à l’occasion des 100 jours avant le début de la Grande Boucle féminine, la directrice du Tour de France Femmes semble convaincue que Pauline Ferrand-Prevot a les moyens de l'emporter.

Tour de France : Marion Rousse annonce la fin de la malédiction

« On attend depuis Bernard Hinault cette victoire française sur le Tour et un Français avec le maillot jaune à Paris… Et bien j’ai envie de dire que ce sera sûrement une Française qui le fera, peut-être pas cette année, mais elle s’est donnée trois ans pour le faire. Et moi j’y crois », indique Marion Rousse, qui semble donc très confiante sur la question.

Les espoirs sur Pauline Ferrand-Prevot

« Evidemment, quand elle a annoncé après son titre olympique en VTT son retour sur la route pour remporter le Tour de france Femmes, on était très heureux. Car ça montre déjà qu’on fait du bon boulot en tant qu’organisateur. C’est une course qui donne envie à d’immenses championnes de revenir pour y participer et gagner, comme Pauline mais aussi Anna van der Breggen. Et forcément, la présence de Pauline résonne en nous, ça a un sens un peu plus particulier parce que c’est une Française et une championne qui dépasse même le cadre du sport. Tout le monde la connaît, elle va encore plus donner envie à de jeunes filles de monter sur un vélo », poursuit Marion Rousse au sujet de Pauline Ferrand-Prevot, à qui elle promet donc de brillants résultats sur le Tour de France. Une grande nouvelle pour l'avenir du cyclisme français ?