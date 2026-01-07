Cyclisme - Tour de France : Coup de tonnerre pour Jonas Vingegaard !

Alexandre Higounet

Alors qu'il s'apprête cette saison à tenter un improbable doublé Giro-Tour, probablement plus dans l'idée de sécuriser une victoire au Tour d'Italie que de vraiment chercher à déboulonner Tadej Pogacar au Tour de France, Jonas Vingegaard a enregistré une bien mauvaise nouvelle ces dernières heures.

Alors que son programme de la saison n'a pas encore été annoncé officiellement par l'équipe Visma-Lease A Bike, plusieurs informations concordantes indiquent que Jonas Vingegaard s'alignera au Giro cette saison, avec l'idée de décrocher le maillot rose, avant de partir à la conquête du Tour de France. Et dans cette quête d'un improbable doublé Giro-Tour, le leader danois vient d'enregistrer une bien mauvaise nouvelle.

Un lieutenant de poids en moins en vue du Tour Ces dernières heures, Simon Yates, l'un de ses tous premiers lieutenants sur les Grands Tours, capable de l'accompagner très loin dans les ascensions, a annoncé contre toute attente qu'il mettait un terme à sa carrière. Simon Yates a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai pris la décision de me retirer du cyclisme professionnel. Cela peut paraître surprenant pour beaucoup, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'y pensais depuis un certain temps et cela m'est apparu être le bon moment de m'éloigner du sport ».