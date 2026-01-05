Cyclisme : Son conseil fort adressé à Jonas Vingegaard !

Barré par Tadej Pogacar sur le Tour de France, qu'il aura beaucoup de mal à vaincre à moins d'un trou d'air du champion slovène, Jonas Vingegaard se retrouve en face d'un questionnement pour l'avenir : doit-il toujours miser sur la quête du maillot jaune ? Interrogé sur la direction à suivre pour le leader du Team Visma-Lease A Bike, Christian Moberg, ancien coureur danois, a livré une réponse riche d'enseignements...
Depuis deux ans, Jonas Vingegaard apparaît dans l'incapacité de lutter véritablement pour le maillot jaune, subissant la loi de Tadej Pogacar. Et quand bien même le Slovène s'est avéré beaucoup plus fragile qu'on ne l'imaginait lors de la troisième semaine l'an dernier, le leader du Team Visma-Lease A Bike n'a pas paru en situation de réellement renverser la table. Il n'a de toute façon pas essayé, comme si au fond de lui il avait intégré la supériorité du double champion du monde.
« Vingegaard peut bien sûr s'aligner aux Mondiaux, je ne crois pas qu'il deviendra champion du monde »
A partir de ce constat, une interrogation apparaît ouverte sur la direction que le Danois doit suivre à l'avenir ? Doit-il insister dans sa quête d'un troisième maillot jaune ? Doit-il s'ouvrir à des courses d'un jour pour enrichir son palmarès ? Doit-il se concentrer sur les deux autres Grands Tours ?
« Aysuo, Evenepoel, etc, tout le monde semble croire qu'ils sont les ressources pour gagner des Grands Tours, mais... »
A l'occasion d'un entretien avec le média danois TV2, Christian Moberg, ancien coureur professionnel au Danemark, a livré son analyse et sa vision pour le futur de Jonas Vingegaard, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « La poursuite du Tour de France est toujours ce qui domine lorsque vous regardez le monde du cyclisme en général. Jonas doit gagner des Grands Tours. Il doit rester dans cette idée. Particulièrement après 2025, je ne pense pas que l'enthousiasme pour l'idée de se focaliser sur les classiques a monté. Visma a trouvé la confirmation qu'ils devaient toujours privilégier ce qu'ils savent faire de bien. Vingegaard peut bien sûr s'aligner au Mondiaux et nous pourrons l'applaudir pour cela. Mais je ne crois pas qu'il deviendra champion du monde. Il ne lui reste pas tant d'années que cela au plus haut niveau, celui où il est en mesure de gagner des Grands Tours, donc je pense qu'il doit rester sur ce programme ». Selon Moberg, Jonas Vingegaard a d'autant plus intérêt à le faire que, contrairement à ce que l'on peut dire ici ou là, ils ne sont pas si nombreux à réellement pouvoir rivaliser avec le duo Pogacar-Vingegaard sur un Grand Tour : « La signature d'un grand nom comme Juan Ayuso, Remco Evenepoel ou autres entraîne de grandes conséquences au sein d'une équipe. Tout le monde semble croire qu'ils ont les ressources pour gagner des Grands Tours, mais pour l'instant, cela semble difficile à moins que vous vous appeliez Vingegaard ou Pogacar ».