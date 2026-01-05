Cyclisme : Son conseil fort adressé à Jonas Vingegaard !

Alexandre Higounet

Barré par Tadej Pogacar sur le Tour de France, qu'il aura beaucoup de mal à vaincre à moins d'un trou d'air du champion slovène, Jonas Vingegaard se retrouve en face d'un questionnement pour l'avenir : doit-il toujours miser sur la quête du maillot jaune ? Interrogé sur la direction à suivre pour le leader du Team Visma-Lease A Bike, Christian Moberg, ancien coureur danois, a livré une réponse riche d'enseignements...

Depuis deux ans, Jonas Vingegaard apparaît dans l'incapacité de lutter véritablement pour le maillot jaune, subissant la loi de Tadej Pogacar. Et quand bien même le Slovène s'est avéré beaucoup plus fragile qu'on ne l'imaginait lors de la troisième semaine l'an dernier, le leader du Team Visma-Lease A Bike n'a pas paru en situation de réellement renverser la table. Il n'a de toute façon pas essayé, comme si au fond de lui il avait intégré la supériorité du double champion du monde.

« Vingegaard peut bien sûr s'aligner aux Mondiaux, je ne crois pas qu'il deviendra champion du monde » A partir de ce constat, une interrogation apparaît ouverte sur la direction que le Danois doit suivre à l'avenir ? Doit-il insister dans sa quête d'un troisième maillot jaune ? Doit-il s'ouvrir à des courses d'un jour pour enrichir son palmarès ? Doit-il se concentrer sur les deux autres Grands Tours ?