Transfert imminent à l’OM : C’est confirmé !

Axel Cornic

Le mercato a commencé depuis quelques jours, mais l’Olympique de Marseille est assez calme pour le moment. Mais la première recrue de janvier pourrait bientôt débarquer, puisque plusieurs sources annoncent ce mercredi un accord de principe entre le club phocéen et Himad Abdelli, milieu de terrain du SCO Angers.

On devrait bientôt voir la première recrue de l’hiver arriver à Marseille. Plusieurs noms ont été annoncés ces dernières semaines, mais l’OM semble finalement avoir trouvé la solution en Ligue 1, avec l’une des surprises de cette première partie de saison.

Nouvelle recrue à l’OM Cadre du SCO Angers, Himad Abdelli aurait trouvé un accord de principe avec l’OM, pour un contrat de cinq ans. Il devrait venir renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi, quelques mois après le départ catastrophe d’Adrien Rabiot et celui plus que probable de Darryl Bakola, que les Marseillais aimeraient vendre cet hiver.