Cyclisme : Soudal-Quickstep mise sur un Français pour l'après-Evenepoel !

Alexandre Higounet

Avec le départ de Remco Evenepoel pour la Red Bull-Bora-Hansgrohe, l'équipe Soudal-Quickstep a perdu son leader absolu, notamment pour les Grands Tours. Et pour compenser ce départ, plutôt que de chercher à le remplacer par un coureur de son standing, l'équipe belge a préféré miser sur plusieurs éléments à potentiel, dont fait partie Valentin Paret-Peintre, qui vient d'être prolongé à cet effet de l'aveu même de la direction belge.

Avec le transfert de Remco Evenepoel, vendu à un an de la fin de son contrat à la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe, l'équipe Soudal-Quickstep s'est retrouvé confronté à un choix stratégique majeur. Fallait-il tenter de remplacer numériquement Evenepoel en recrutant un autre grand leader, tant pour les classiques que le Tour de France ? Ou fallait-il à l'inverse miser sur la force collective ? Au final, la direction de l'équipe belge a tranché en faveur de la deuxième option, privilégiant la mise en avant de plusieurs éléments à fort potentiel.

Valentin Paret-Peintre est prolongé avec des ambitions à la hausse Et parmi ces éléments responsabilisés, on trouve notamment le grimpeur tricolore Valentin Paret-Peintre, qui vient d'être prolongé jusqu'en 2027 avec des prérogatives de leadership. A l'origine recruté pour épauler Evenepoel en montagne, le coureur tricolore sera désormais protégé avec des ambitions à la hausse. Les qualités de grimpeur du Français, ainsi que sa victoire au sommet du Mont-Ventoux lors du dernier Tour de France face à Ben Healey notamment ont incité le staff de Soudal-Quickstep a opéré ce choix.