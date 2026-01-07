Cyclisme : Soudal-Quickstep mise sur un Français pour l'après-Evenepoel !

Avec le départ de Remco Evenepoel pour la Red Bull-Bora-Hansgrohe, l'équipe Soudal-Quickstep a perdu son leader absolu, notamment pour les Grands Tours. Et pour compenser ce départ, plutôt que de chercher à le remplacer par un coureur de son standing, l'équipe belge a préféré miser sur plusieurs éléments à potentiel, dont fait partie Valentin Paret-Peintre, qui vient d'être prolongé à cet effet de l'aveu même de la direction belge.
Avec le transfert de Remco Evenepoel, vendu à un an de la fin de son contrat à la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe, l'équipe Soudal-Quickstep s'est retrouvé confronté à un choix stratégique majeur. Fallait-il tenter de remplacer numériquement Evenepoel en recrutant un autre grand leader, tant pour les classiques que le Tour de France ? Ou fallait-il à l'inverse miser sur la force collective ? Au final, la direction de l'équipe belge a tranché en faveur de la deuxième option, privilégiant la mise en avant de plusieurs éléments à fort potentiel.
Valentin Paret-Peintre est prolongé avec des ambitions à la hausse
Et parmi ces éléments responsabilisés, on trouve notamment le grimpeur tricolore Valentin Paret-Peintre, qui vient d'être prolongé jusqu'en 2027 avec des prérogatives de leadership. A l'origine recruté pour épauler Evenepoel en montagne, le coureur tricolore sera désormais protégé avec des ambitions à la hausse. Les qualités de grimpeur du Français, ainsi que sa victoire au sommet du Mont-Ventoux lors du dernier Tour de France face à Ben Healey notamment ont incité le staff de Soudal-Quickstep a opéré ce choix.
« Prolonger son contrat est une décision stratégique pour nous »
Au moment de l'officialisation de la prolongation de Valentin Paret-Peintre, Jurgen Foré, le patron de Soudal-Quickstep, a ainsi confirmé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Il était tout de suite clair que Valentin avait les qualités que nous privilégions chez Soudal-Quickstep. Depuis qu'il est arrivé, il a affiché le talent, mais aussi la mentalité, l'ambition, l'envie de progresser qui définissent notre équipe. Ses performances parlent d'elles-mêmes, mais tout autant parle la façon qu'il a eue de s'intégrer au groupe et d'adopter notre façon de courir. Etendre son contrat apparait comme une décision naturelle et stratégique pour nous. Prolonger Valentin est un investissement en vue d'accomplir nos ambitions sur les arrivées au sommet et les Grands Tours. Nous sommes fiers de continuer à bâtir quelque chose de fort et d'ambitieux ensemble pour les prochaines années ».