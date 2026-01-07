Départ de l’OM - De Zerbi : La nouvelle bombe lâchée à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, Roberto De Zerbi a été cité comme un des potentiels successeurs de Ruben Amorim, qui vient d’être démis de ses fonctions à Manchester United. Mais les Red Devils ne seraient pas les seuls à s’intéresser au technicien italien, qui aurait un autre prétendant en Premier League.

Un an et demi après son départ de Brighton pour rejoindre l’OM, Roberto De Zerbi semble avoir plusieurs opportunités pour retourner en Angleterre. Récemment, le Telegraph indiquait qu’il serait sur liste de Manchester United après le départ de Ruben Amorim, officialisé lundi.

Après Manchester United, De Zerbi pisté par Tottenham Oliver Glasner, en fin de contrat à Crystal Palace, serait le favori des Red Devils, qui devraient engager un entraîneur intérimaire pour finir la saison. D’après les informations de TEAMtalk, Manchester United ne serait pas le seul club de Premier League sur la piste de Roberto De Zerbi, puisque Tottenham s’intéresserait également à lui.