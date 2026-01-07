OM : La rupture qui le fait halluciner !

Axel Cornic

Depuis sa signature à l’été 2024, Roberto De Zerbi a fait confiance à plusieurs jeunes du centre de formation, comme Bilal Nadir ou encore Darryl Bakola et Robinio Vaz. Mais pour ces deux derniers l’aventure pourrait tourner court, puisque l’Olympique de Marseille aurait décidé de les vendre dès ce mercato hivernal.

On a longtemps reproché à l’OM de ne jamais faire confiance à ses jeunes. Mais la tendance s’est quelque peu inversée depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, avec plusieurs jeunes talents qui ont intégré l’équipe première. Et certains ont même crevé l’écran...

Coup de tonnerre à Marseille C’est le cas de Robinio Vaz et Darryl Bakola, âgés tous les deux de 18 ans. Mais à en croire plusieurs sources, l’OM aurait décidé de les mettre sur le marché des transferts en ce mois de janvier, avec un pactole total de 50M€ qui est évoqué. Une décision assez surprenante, qui ne manque pas de faire parler depuis quelques jours.