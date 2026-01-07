Transfert à l’OM : La nouvelle fake news du mercato ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et l’Olympique de Marseille se retrouve au centre de nombreuses rumeurs. C’est notamment le cas au Brésil, puisque certaines sources ont récemment annoncé que le club phocéen aurait dégainé une offre de 8M€ pour s’attacher les services d’Artur, ailier de 27 ans qui évolue actuellement à Botafogo.

L’hiver s’annonce chaud à Marseille, où on annonce des arrivées ainsi que des départs. Il faut dire que l’OM a montré quelques lacunes lors de la première partie de saison, durant laquelle il aurait pu prendre un net avantage sur le PSG en Ligue 1.

Une nouvelle pioche au Brésil ? Ainsi, on a appris que les Marseillais regarderaient notamment du côté du Brésil, afin de trouver la doublure de Mason Greenwood. Globo Esporte a en effet annoncé que l’OM aurait jeté son dévolu sur Artur, ailier qui évolue actuellement à Botafogo et qui pourrait bien débarquer dans le cadre d’un transfert à 8M€.