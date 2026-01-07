Transfert à l’OM : La nouvelle fake news du mercato ?

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et l’Olympique de Marseille se retrouve au centre de nombreuses rumeurs. C’est notamment le cas au Brésil, puisque certaines sources ont récemment annoncé que le club phocéen aurait dégainé une offre de 8M€ pour s’attacher les services d’Artur, ailier de 27 ans qui évolue actuellement à Botafogo.
L’hiver s’annonce chaud à Marseille, où on annonce des arrivées ainsi que des départs. Il faut dire que l’OM a montré quelques lacunes lors de la première partie de saison, durant laquelle il aurait pu prendre un net avantage sur le PSG en Ligue 1.
Une nouvelle pioche au Brésil ?
Ainsi, on a appris que les Marseillais regarderaient notamment du côté du Brésil, afin de trouver la doublure de Mason Greenwood. Globo Esporte a en effet annoncé que l’OM aurait jeté son dévolu sur Artur, ailier qui évolue actuellement à Botafogo et qui pourrait bien débarquer dans le cadre d’un transfert à 8M€.
L’OM n’aurait pas fait d’offre pour Artur
Mais la version est radicalement différente de ce côté-ci de l’océan Atlantique. La Minute OM assure en effet qu’aucune offre n’aurait été formulée pour le joueur de 27 ans, qui ne semble donc pas être une cible prioritaire pour le moment. Medhi Benatia semble en effet se concentrer plutôt sur Himad Abdelli, qui pourrait arriver du SCO Angers.