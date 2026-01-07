Le PSG répond après le coup de gueule de De Zerbi !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se retrouveront ce jeudi soir, pour le Trophée des Champions. Comme souvent depuis quelques années, cette rencontre ne se déroulera pas sur le sol français, puisque l’édition 2026 se déroule au Koweït, ce qui n’a pas manqué d’agacer Roberto De Zerbi.

C’est un débat interminable. Depuis plusieurs années déjà et à part quelques exceptions, le Trophée des Champions se déroule à chaque fois dans un pays différent. Et à chaque fois ce choix fait polémique, puisque certains estiment qu’il devrait être organisé en France.

« Le stade sera plein de supporters de Paris demain » C’est notamment le cas de Roberto De Zerbi, qui a récemment fait part de son agacement concernant la tenue de cette rencontre au Koweït. Mais du côté du PSG, on ne semble pas vraiment s’en faire. « On a vu les supporters présents, il y en a beaucoup. Le stade sera plein de supporters de Paris demain. Le Trophée des champions je l'ai joué dans plein d'endroit avec le PSG. C'est une opportunité de montrer la Ligue 1 et la qualité du championnat français » a expliqué Marquinhos.