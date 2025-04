Marion Rousse balance l’un de ses vices !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on connait Marion Rousse à travers la télévision, elle qu'on peut voir sur France Télévisions aux commentaires des courses ou bien en tant que directrice du Tour de France femmes, on la connait moins en tant que personne. Qui est-elle ? A travers une interview, la compagne de Julian Alaphilippe en a dit plus sur sa personnalité, révélant notamment l'un de ses vices.

On a découvert Marion Rousse en tant que cycliste professionnelle et depuis quelques années maintenant, on la connait en tant que consultante, directrice du Tour de France femmes, et depuis peu comme présentatrice sur France Télévisions. C'est donc via la télévision qu'on connait Marion Rousse. Mais qui est-elle en dehors ? Pour Le Pèlerin, la compagne de Julian Alaphilippe a donné quelques réponses.

Les confidences sur la famille

« La personne qui compte le plus dans ma famille ? Je me suis construite autour d'un trio : mon père, qui m'a mise sur une selle à 6 ans et m'a tout appris pour devenir une championne ; ma mère, qui m'a permis de relativiser, (« Il n'y a pas de problème, que des solutions »), et ma grande sœur, à qui j'ai toujours pu me confier. (...) Un gène dont je suis heureuse d'avoir hérité ? La pugnacité. Enfant, j'ai vu mon père se lever tous les jours à 5 heures du matin pour aller conduire une tractopelle. Le soir, fatigué de ce métier qu'il n'aimait pas forcément, il ne se plaignait jamais », a tout d'abord confié Marion Rousse.

Marion Rousse fan... de fondant au chocolat

C'est ensuite que Marion Rousse a été interrogée sur l'un de ses vices : la gourmandise. En grande fan de chocolat, elle a alors avoué : « Un péché mignon ? Le fondant au chocolat se hisse en tête de mon palmarès ! Au restaurant, je choisis les menus en fonction du dessert ».