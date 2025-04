La richesse insoupçonnée de Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on connaissait Marion Rousse comme consultante sur France Télévisions ou bien directrice du Tour de France femmes, depuis quelques semaines, on la découvre avec une nouvelle casquette. En effet, toujours sur France Télévisions, la compagne de Julian Alaphilippe est devenue présentatrice de sa propre émission. Celle-ci lui permet de faire de nombreuses rencontres, ce qui enrichit énormément Marion Rousse.

« Je pars chaque semaine à la rencontre de gens qui ont des parcours incroyables »

Interrogée par Le Pèlerin, Marion Rousse a évoqué son émission sur France 3. « En vingt-six minutes, je pars chaque semaine à la rencontre de gens qui ont des parcours incroyables, en lien avec le vélo. J'ai ainsi pédalé avec des jeunes qui bouclaient un tour d'Europe ou croisé le chemin d'un couple dont la femme est malvoyante et qui roule en tandem. Je m'adresse aussi à ceux qui veulent se lancer dans la pratique sportive ou de loisir. Car la bicyclette, c'est écolo et bon pour la santé ! », a-t-elle tout d'abord révélé.

« L'expérience des autres m'enrichit et nourrit ma quête d'authenticité »

Et quand il s'agit de faire de nouvelles rencontres, Marion Rousse ne dit clairement pas non. En effet, l'ancienne championne de France de cyclisme a expliqué que cela lui permettait de s'enrichir. « L'expérience des autres m'enrichit et nourrit ma quête d'authenticité. Que ce soit à vélo ou dans la vie, je ne triche pas », a fait savoir Marion Rousse.