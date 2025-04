Marion Rousse : Elle craque en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, une édition très attendue de Paris-Roubaix avait lieu. Le duel entre Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel était effectivement au cœur de toutes les attentes, mais la course a également été marquée par un jet de projectile envers le coureur d’Alpecin-Deceuninck. Présente aux commentaires, Marion Rousse a affiché sa colère au micro de France 3.

Très attendue, la bataille entre Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel a eu lieu sur Paris-Roubaix... jusqu'à 38km de l'arrivée. Le Slovène a effectivement chuté à la sortie d'un virage mal négocié. Par conséquent, le coureur d’Alpecin-Deceuninck a foncé vers la victoire finale, sa troisième de suite dans l'Enfer du Nord, mais non sans difficulté. Et pour cause, durant sa chevauchée solitaire vers la victoire, Mathieu Van der Poel a été victime d'un jet de projectile puisqu'un spectateur lui a jeté un bidon en plein visage.

Van der Poel victime d'un jet de projectile

Une scène qui n'a pas manqué de faire réagir, notamment aux commentaires sur France 3. Alexandre Pasteur a ainsi immédiatement répondu à cet évènement. « Regardez ce geste ! C’est inqualifiable ! La connerie humaine dans toute sa splendeur. Un spectateur a jeté délibérément un bidon au visage de Mathieu van der Poel », s'est agacé le journaliste de France Télévisions. « Honteux. Ils vont le retrouver. Il y a des images », surenchérit Laurent Jalabert.

Marion Rousse réagit

Egalement présente aux commentaires, Marion Rousse a rapidement répondu à son tour. « J’espère bien. Si c’est pour faire ça, restez chez vous ! », s'emporte-t-elle avant qu'Alexandre Pasteur ne lui réponde : « En tout cas les images sont à disposition pour qui de droit, pour retrouver cet abruti. » Le mot de la fin est revenu à Laurent Jalabert qui rappelle que ce n'est pas la première fois que le triple vainqueur de Paris-Roubaix est victime d'un évènement : « C’est dingue. Van der Poel, ça lui arrive souvent. »