Marion Rousse : Sa magnifique déclaration d'amour

Très proche de Pauline Ferrand-Prévot, Marion Rousse n'a pas pu cacher son émotion en voyant son amie remporter Paris-Roubaix samedi. Celle qui est aussi directrice du Tour de France Femmes se confie sur la championne olympique de VTT et ne manque pas de vanter ses mérites.

Samedi, Pauline Ferrand-Prévot a écrit une belle page dans l'histoire du cyclisme français. En effet, la championne olympique de VTT à Paris l'été dernier a décidé de se consacrer de nouveau à la route et fait un retour fracassant. Deuxième du Tour des Flandres, elle s'est imposée sur Paris-Roubaix samedi. Une victoire exceptionnelle qui enchante Marion Rousse. « Depuis nos 8 ans », écrit-elle dans une story Instagram accompagnée par une photo avec Pauline Ferrand-Prévot.

Marion Rousse sous le charme de Pauline Ferrand-Prévot

Dans les colonnes du Parisien, Marion Rousse s'est ainsi réjouie de la victoire de son amie. « C’est une très belle nouvelle pour le cyclisme féminin, mais aussi le cyclisme dans sa globalité. La course qu’on a vécue est juste incroyable. Quelle chance j’ai de pouvoir la commenter ! Le come-back de Pauline sur route est une aubaine pour les petites filles qui vont pouvoir s’identifier à elle. Il y a des gens qui ont tout pour eux, et elle en fait partie. C’est une championne. Elle a la résilience, car elle a eu des bas dans sa carrière. Mais elle a toujours su rebondir. À côté, sa générosité, sa classe, son panache et son palmarès parlent pour elle », s'enflamme la consultante France Télévisions qui était aux commentaires pour la victoire de Pauline Ferrand-Prévot samedi.

«C’est une future idole»

Et en qualité de présidente du Tour de France Femmes, Marion Rousse se réjouit également de voir Pauline Ferrand-Prévot performer en vue de jouer la victoire finale cet été sur la Grande Boucle : « Ah oui ! Même en interview elle le dit : "Je suis venue sur Paris-Roubaix pour appréhender mon placement au sein d’un peloton, pour faire les deux premières étapes du Tour de France femmes qui seront assez sinueuses, en Bretagne." Donc elle vient vraiment avec en tête de performer sur le Tour de France femmes. Vous parlez à une directrice de course qui est très heureuse, très impatiente. Ça annonce de très belles années pour le cyclisme féminin ». Autrement dit, la compagne de Julian Alaphilippe est totalement sous la charme de la championne olympique : « On parle souvent chez les hommes des "Cinq fantastiques". Pauline fait partie des fantastiques. Elles sont plusieurs, on peut y mettre Lotte Kopecky, Demi Vollering aussi. Mais Pauline, ça fait des années et des années qu’elle est dans le circuit professionnel. Elle a commencé le vélo à 6 ans, peut-être. Elle est toujours là, et elle performe. Quel exemple elle peut être pour les gamins, pour tout le monde… C’est une future idole. Déjà, avec ce qu’elle nous avait montré pendant les Jeux olympiques, elle était passée à un niveau au-dessus du sport et elle va continuer ».