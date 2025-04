Adil Rami est «tombé amoureux» dans Danse avec les Stars !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le football, une carrière dans la danse pour Adil Rami ? Sur le parquet de Danse avec les Stars, le champion du monde 2018 impressionne tout le monde et ça a encore été le cas ce vendredi soir avec une qualification pour la finale de l’émission de TF1. Un prime lors duquel Adil Rami a révélé une histoire d’amour insoupçonnée.

La semaine prochaine, Adil Rami se disputera avec Florent Manaudou et Lénie le trophée de vainqueur de Danse avec les Stars. En effet, l’ancien joueur de l’OM a réussi à se qualifier pour la finale de l’émission de TF1 après un prime époustouflant ce vendredi soir. Accompagné de sa danseuse Ana Riera, Rami a une nouvelle fois impressionné tout le monde sur le parquet, confirmant ainsi sa progression constante depuis le début de DALS.

« Je suis tombé amoureux de la danse »

Ce vendredi soir, Adil Rami a notamment dansé sur le morceau I’ll Never Love Again de Lady Gaga. Et c’est en parlant de cette musique que l’apprenti danseur a révélé sur TF1 : « Dans les paroles, elle dit qu’elle ne voudra plus jamais aimer parce que ça lui fait trop mal. Et moi, je crois que c’est pareil avec la danse. Je suis tombé amoureux de la danse ».

« Qui l’aurait cru ? »

Adil Rami et la danse, personne ne s’attendait à cette histoire d’amour. Pas même le principal intéressé. « Autant d’affection et d’amour pour la danse, qui l’aurait cru ? J’aime tellement interpréter, j’aime tellement être synchro avec la musique. L’intensité qu’il y a, la compétition. Je n’ai vraiment pas envie que ça s’arrête », a poursuivi Rami. Un amour de la danse qui se ressent donc sur le parquet avec des prestations exceptionnelles de l'ex-joueur de l'OM, et celles-ci sont récompensées par d'excellentes notes de la part du jury. Des performances XXL qui lui ont ainsi permis de se qualifier pour la finale de Danse avec les Stars avec Florent Manaudou et Lénie. Adil Rami succèdera-t-il alors à Natasha St-Pier, elle qui a gagné la dernière saison de DALS ? Réponse lors du prochain et dernier prime sur TF1.