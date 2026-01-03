Rupture à l'OM, cette recrue répond cash !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’OM, Facundo Medina a loupé de très nombreux matchs. Le défenseur central s’est blessé deux fois au niveau de la cheville, ce qui l’a malheureusement éloigné des terrains pendant un bon moment. Présent ce vendredi en conférence de presse, l’Argentin a toutefois affirmé qu’il n’avait jamais pensé à ne pas revenir à la compétition.

Facundo Medina espère forcément que l’année 2026 lui réussira. Il faut dire que 2025 a été très difficile pour lui, à cause des blessures qui l’ont frappé peu de temps après qu'il a rejoint l’OM. Au total, le défenseur central a loupé 16 rencontres à cause de sa cheville.

« Je suis toujours positif » Facundo Medina a donc passé de longs moments éloigné des terrains, mais il n’a jamais pensé à abandonner, comme il l’a affirmé en conférence de presse. Les propos du défenseur de l’OM sont rapportés par RMC Sport. « Je n'ai jamais pensé ne pas revenir. Je suis toujours positif. Je me sens bien physiquement, mentalement surtout. Ma famille est avec moi, c'est le plus important. »