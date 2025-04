Adil Rami : La rupture amoureuse qui lui a fait du bien !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus de Danse avec les Stars sur TF1, Adil Rami est également au casting de l'émission Les Traitres diffusée sur M6. Un tournage qui a quelque peu été particulier pour le champion du monde 2018 avec l'équipe de France. En effet, celui-ci avait débuté peu de temps après une rupture amoureuse. Mais visiblement, ça a peut-être été un mal pour un bien selon Rami.

Actuellement, Adil Rami est omniprésent à la télévision. En effet, alors que l'ancien joueur de l'OM participe à Danse avec les Stars sur TF1, il est en même temps sur M6 avec l'émission Les Traitres. Le champion du monde 2018 est d'ailleurs revenu sur le tournage de ce programme qui a été un peu particulier pour Rami.

« Ça m'a fait du bien de quitter cette relation »

En effet, Adil Rami a participé à l'émission Les Traitres alors qu'il venait de connaitre une fraiche séparation amoureuse. A ce propos, dans une interview accordée Voici, le joueur de football aujourd'hui à la retraite a alors expliqué : « Ce n'est pas une rupture gravissime, ça m'a fait du bien de quitter cette relation ».

« Me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes que des histoires d'ex »

« Mais c'est vrai que de partir directement et d'enchaîner sur cette émission, ça m'a permis d'être focus sur la découverte d'autres personnalités, sur le jeu, et aussi de jouer le rôle que j'avais à jouer à fond. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes que des histoires d'ex », a ensuite fait savoir Adil Rami.