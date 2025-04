Adil Rami : «Les belles rencontres» qui l’ont bouleversé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est le money-time. Ce vendredi soir aura lieu la demi-finale de Danse avec les Stars sur TF1. Encore en lice, Adil Rami va devoir sortir le grand jeu pour obtenir son ticket pour le prime final. Avant ce rendez-vous crucial, le champion du monde 2018 a lâché un message touchant sur les réseaux sociaux.

La fin de l’aventure Danse avec les Stars approche pour Adil Rami et les autres personnalités encore présentes à ce stade de la compétition. Ce vendredi, la demi-finale aura lieu. Au terme de cette soirée, deux candidats quitteront l’aventure, au porte du prime décisif. Le champion du monde 2018 n’a donc pas le droit à l’erreur, mais la tâche s’annonce compliqué pour Rami, qui peine à trouver de la grâce.

Adil Rami en pleine galère

« Tu viens de l'apprendre ! Donne-toi le temps d'y arriver. Au fur et à mesure tu vas être plus à l'aise et tu vas pouvoir développer. À force de le faire, ça va venir. C'est bien, tu l'as. Viens on laisse reposer ça. On va le laisser poser pour que ton cerveau arrête de réfléchir dessus » lui a expliqué Ana Riera durant les répétitions. Stressé, Rami peut compter sur le soutien de sa partenaire, mais aussi de ses concurrents.

Le beau message de Rami avant le prime

Malgré la compétition, les stars sont parvenus à tisser des liens solides durant cette aventure. Avant la demi-finale, Rami a tenu à rendre hommage aux candidats éliminés. « Petit clin d’œil avant la demi-finale… En revoyant ces images de backstage, je repense à toutes ces belles âmes croisées sur cette aventure. Les discours inspirants de Nelson, l’élégance et la grâce d'Eve Gilles, l’humour et la gentillesse de Frank Leboeuf , la compétitivité, les punchlines (et les fous rires ! ) de notre Claude. La bienveillance de notre maman Charlotte de Turckheim, la douceur discrète mais si attachante de Sophie Davant et bien sûr, l’énergie, la compassion et les éclats de rire de Julie Zenatti. Merci à DALS pour toutes ces belles rencontres » a-t-il publié sur Instagram.