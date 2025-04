Danse avec les Stars : Adil Rami s'agace, c'est la panique !

Amadou Diawara

Lors des quarts de finale de Danse avec les Stars, Adil Rami et Ana Riera ont terminé à la première place. Le couple s'est donc qualifié pour le dernier carré de la compétition. En pleine répétition ce mercredi, Adil Rami s'est agacé. Estimant ne pas avoir de « grâce », l'ancien footballeur professionnel a été rassuré par Ana Riera.

Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Adil Rami a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel lors de l'été 2023. Eloigné des terrains, le natif de Bastia s'illustre désormais sur les parquets. En effet, Adil Rami participe à l'émission Danse avec les Stars, faisant équipe avec Ana Riera.

«J'ai aucune grâce»

Lors des quarts de finale de Danse avec les Stars, Adil Rami et Ana Riera ont terminé à la première place, et ce, grâce à leur note de 39 sur 40. Qualifié pour le dernier carré de la compétition de TF1, le couple s'est entrainé ce mercredi. Toutefois, Adil Rami s'est agacé contre lui-même en pleine séance.

«A force de le faire, ça va venir»

« J'ai aucune grâce », s'est plaint Adil Rami, filmé par les caméras de TF1 durant sa dernière session d'entrainement avec Ana Riera, qui a tenu à le rassurer : « Tu viens de l'apprendre. Donne toi le temps d'y arriver. Au fur et à mesure, tu vas être plus à l'aise et tu vas pouvoir développer. Moi aussi, je suis un peu comme ça pour l'instant, mais à force de le faire, ça va venir ».