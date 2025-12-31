OM : Après le drame, Longoria fait ses adieux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors que l'OM se trouvait dans une situation délicate avec le limogeage de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a été appelé à la rescousse par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia. Le président de l'Olympique de Marseille n'a pas oublié l'épopée jusqu'en demi-finales de la Ligue Europa avec le coach Gasset qui s'est éteint la semaine dernière. Le dirigeant espagnol lui a fait ses adieux, en personne, ce mercredi.

Au lendemain de Noël, un grand nom du football français disparaissait. A l'âge de 72 ans, Jean-Louis Gasset s'étaignait la semaine dernière. L'adjoint de Laurent Blanc aux Girondins de Bordeaux, en équipe de France ainsi qu'au Paris Saint-Germain avait notamment marqué le club de sa ville en tant que joueur puis entraîneur : le Montpellier Hérault Sporting Club.

Jean-Louis Gasset a disparu un an après avoir relevé l'OM Le MHSC fut d'ailleurs sa dernière expérience sur un banc de touche après sa mission commando de 100 jours à la tête de l'effectif de l'OM entre le licenciement de Gennaro Gattuso à l'hiver 2024 et la nomination de Roberto De Zerbi le 29 juin de l'année en question. Une pluie d'hommages est tombée depuis l'annonce du décès de l'homme à la casquette.