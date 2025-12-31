Aubameyang et le PSG : C'est officiel !

Alors que sa convocation et son utilisation durant la CAN ont fait polémique, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement été libéré par la Fédération gabonaise et remis à disposition de l'OM avant même la dernière journée de la phase de poule. Autrement dit, l'ancien Gunner sera disponible contre le PSG.
Comme plusieurs clubs de Ligue 1, l'OM n'a pas du être très heureux de voir la CAN approcher. D'autant plus que Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant incertain, a été utilisé dès le premier match du Gabon, avant de disputer l'intégralité du deuxième. Une situation qui avait suscité une polémique entre les dirigeants marseillais et ceux de la sélection gabonaise.
Aubameyang libéré par le Gabon...
Cependant, c'est belle et bien fini. En effet, par le biais d'un communiqué, la fédération gabonaise a annoncé que Pierre-Emerick Aubameyang était remis à la disposition de l'OM alors que le Gabon doit encore affronter la Côte d'Ivoire ce mercredi soir avec une infime chance de qualification pour les huitièmes de finale. « En concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l'intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif », explique ce communiqué.
... et disponible contre le PSG !
Une excellente nouvelle pour l'OM qui s'assure donc d'éviter une grosse blessure pour Pierre-Emerick Aubameyang. Mais surtout, Roberto De Zerbi pourra ainsi compter sur son buteur pour affronter le PSG à l'occasion du Trophée des Champions qui se déroulera au Koweït le 8 janvier.