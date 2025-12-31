Aubameyang et le PSG : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que sa convocation et son utilisation durant la CAN ont fait polémique, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement été libéré par la Fédération gabonaise et remis à disposition de l'OM avant même la dernière journée de la phase de poule. Autrement dit, l'ancien Gunner sera disponible contre le PSG.

Comme plusieurs clubs de Ligue 1, l'OM n'a pas du être très heureux de voir la CAN approcher. D'autant plus que Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant incertain, a été utilisé dès le premier match du Gabon, avant de disputer l'intégralité du deuxième. Une situation qui avait suscité une polémique entre les dirigeants marseillais et ceux de la sélection gabonaise.

Aubameyang libéré par le Gabon... Cependant, c'est belle et bien fini. En effet, par le biais d'un communiqué, la fédération gabonaise a annoncé que Pierre-Emerick Aubameyang était remis à la disposition de l'OM alors que le Gabon doit encore affronter la Côte d'Ivoire ce mercredi soir avec une infime chance de qualification pour les huitièmes de finale. « En concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l'intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif », explique ce communiqué.