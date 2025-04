Adil Rami : L'incroyable transformation physique à Danse avec les Stars !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ils ne sont plus que 5 dans Danse avec les Stars et parmi les demi-finalistes, on retrouve notamment Adil Rami. Le champion du monde 2018 a fait un parcours exceptionnel dans l'émission de TF1 avec sa danseuse Ana Riera. Rami en a donc fait du chemin avec notamment une énorme transformation physique.

Désormais à la retraite, Adil Rami n'a pas disparu des écrans. Loin de là. En effet, le champion du monde 2018 était au casting de Danse avec les Stars, émission où il est toujours en course. Ce n'était pourtant pas gagné au départ pour Rami, pas le plus à l'aise avec la danse. Mais voilà qu'il a énormément travaillé pour en arriver là où il est...

« 8 kilos de plus »

Qualifié pour la demi-finale de Danse avec les Stars, Adil Rami a posté un message sur Instagram, retraçant ainsi son parcours depuis le début de l'aventure. C'est alors que l'ancien joueur de l'OM a notamment fait savoir : « Ces images, c'est moi avant Danse avec les Stars. Pas encore dans le rythme, encore loin de la danse... et surtout, 8 kilos de plus, une silhouette loin de l'élégance qu'on attend sur un parquet. Mais j'y suis allé, avec mes doutes, mes failles... et l'envie d'apprendre ».

« Je réalise le chemin parcouru »

« Aujourd'hui, on est en demi-finale, et je réalise le chemin parcouru. Rien de tout ça n'aurait été possible sans vos votes, votre soutien constant. C'est vous qui nous portez semaine après semaine. Merci du fond du coeur », a ensuite ajouté Adil Rami, remerciant ainsi ses fans.