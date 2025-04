Zidane - Mbappé : La discussion secrète !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG comme son grand frère Kylian l’été dernier, Ethan Mbappé a bien failli s’engager avec le FC Séville plutôt qu’au LOSC. Et c’est d’ailleurs un certain Zinedine Zidane qui avait échangé avec son entourage à l’époque pour faciliter son arrivée en Espagne. En vain.

« Pour moi, à mon âge, rester en France était la meilleure option pour progresser. Je pense que le LOSC était le meilleur projet. C’est un club qui fait partie des meilleurs en France », confiait Ethan Mbappé l’été dernier au moment de justifier son choix porté vers le LOSC, alors qu’il n’avait pas été conservé au terme de son contrat par le PSG. Le petit frère de la star français avait d’ailleurs l’embarras du choix, puisque le FC Séville était également sur ses traces.

Mbappé courtisé par Séville

Sur son compte X, l’influenceur espagnol Naninho évoque un vif intérêt du FC Séville pour Ethan Mbappé à cette époque : « L’été dernier, le club de Séville a invité sa mère à Séville pour découvrir la ville et toutes les installations, et pour lui présenter le projet. Ils ont également proposé de se rendre à Paris s’ils n’étaient pas en mesure de voyager ».

Zidane impliqué dans les négociations !

Et Maninho poursuit en révélant la présence de Zinedine Zidane dans les négociations avec le clan Mbappé : « Tout allait bien, le Betis lui a proposé un contrat avec l’équipe réserve et un entraînement avec l’équipe première. De plus, l’expérience d’Elyaz Zidane au sein du centre de formation du club a été très appréciée par les Mbappé. Zinedine Zidane a même discuté avec la famille d’Ethan pour leur parler du club et de la situation de son fils ». Mais Mbappé a finalement préféré signer au LOSC…