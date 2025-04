«Pathétique», Thierry Henry clashé à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche, Manchester United s’est largement incliné face à Newcastle en Premier League (4-1). Consultant pour la télévision anglaise, Thierry Henry s’est notamment payé l’attitude du Français Leny Yoro, en difficulté. Alors que l’ancien attaquant s’est moqué du joueur de 19 ans, la presse locale n’a pas hésité à critiquer l’ancienne gloire d’Arsenal.

Cette semaine, Manchester United n’a pas été épargné par la télévision anglaise. Consultants pour Sky Sports, Thierry Henry et Jamie Carragher n’ont pas hésité à vivement critiquer la prestation des Red Devils, défaits à Newcastle (4-1) dimanche. L’ancienne vedette d’Arsenal et de l’équipe de France a notamment pointé du doigt l’attitude de Leny Yoro sur le but d’Harvey Barnes, allant même jusqu’à mimer la réaction du Français.

Thierry Henry se paie Leny Yoro

« Leny Yoro ne revient pas défendre. […] Ce but de Barnes ne doit jamais arriver. Concentrons-nous sur Yoro. Je ne sais pas pourquoi… Je ne sais pas ce qu’il regarde. Tu regardes l’arbitre de touche pour voir s’il va te sauver ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s’il pensait qu’il n’y avait pas hors-jeu. On sait tous que c’est un but. Qu’est-ce que tu regardes ? Je n’en sais rien. Je n’ai jamais vu ça », a notamment lâché Thierry Henry, dans une séquence supprimée par la chaîne anglaise. Une critique qui n’a pas plu à certains internautes. Le Daily Mail a notamment récolté plusieurs réactions à cette analyse du consultant français.

« C’est tout simplement pathétique »

« Une analyse un peu dérangeante et presque limite embarrassante de la part de Thierry Henry sur le rôle de Leny Yoro sur le troisième but, peut-on lire. J’aime bien Thierry Henry mais c’est un non-sens. Un arrêt sur image juste pour faire une pauvre blague au détriment d’un jeune défenseur. Ou encore : C’est tout simplement pathétique de la part des concernés. Il y a un an, Henry disait que ce que faisait Yoro était ‘extraordinaire’ et maintenant il le clashe pour rien. Les consultants sont pitoyables ces temps-ci. »