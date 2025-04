Thierry Henry, la déclaration d’amour au PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Première recrue de l’ère-Luis Campos au PSG, arrivée fin juin 2022 pour 40M€, Vitinha s’est mué comme étant la plaque tournante du milieu de terrain de Luis Enrique. Son influence est telle avec et sans ballon que Thierry Henry n’a pas pu s’empêcher de chanter ses louanges à la télévision anglaise. De quoi flatter le joueur du Paris Saint-Germain.

Il n’aura fallu qu’une saison d’acclimatation et un travail sous les ordres de Luis Enrique pour débloquer le plein potentiel créatif de Vitinha au Paris Saint-Germain. Depuis, l’international portugais de 25 ans n’a cessé de s’affirmer dans l’entrejeu du PSG. De par ses performances au cœur du jeu, Vitinha a reçu les louanges de Thierry Henry en mars dernier en marge de la qualification du club parisien en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

«La manière dont il contrôle la balle et défend... C’est un sport différent»

« Vitinha désolé, mais il joue un sport différent. Ce n’est pas le même football. Vous savez, quand un joueur est capable de contrôler le tempo et le rythme du jeu ? Ça doit aussi compter. Les gens parlent toujours des joueurs qui dribblent et font la différence, mais Vitinha… La manière dont il contrôle la balle et défend... C’est un sport différent ». Voici le discours que Thierry Henry, légende d’Arsenal et vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2009 tenait sur le plateau de CBS Sports. Un avis qui est toujours le sien un mois plus tard pour le quart de finale aller de C1 gagné par le PSG contre Aston Villa mercredi soir (3-1).

«Merci, que puis-je dire de plus ?»

De passage au micro de Peter Schmeichel, consultant de CBS pendant ces soirées de Ligue des champions, Vitinha a été invité à s’exprimer sur les propos flatteurs de Thierry Henry à son égard et n’a pas pu dire autre chose que : merci. « Merci, que puis-je dire de plus ? J’ai vu les mots de Thierry Henry après le match contre Liverpool aussi. Ça représente beaucoup pour moi et je voudrais l’en remercier ».