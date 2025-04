Mbappé : La folle prédiction au PSG 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2017, tout est allé très vite pour Kylian Mbappé avec la Ligue des champions, le titre de champion de France et l’équipe de France. Une progression XXL qui pourrait inspirer Désiré Doué si l’on se fie aux déclarations du journaliste Bertrand Latour sur le plateau du Canal Champions Club mercredi soir.

Kylian Mbappé s’est révélé aux yeux du football français et européen en l’espace de quelques semaines pendant la saison 2026/2017 avec l’AS Monaco. De la Ligue 1 à l’équipe de France en passant par la Ligue des champions, le capitaine des Bleus a connu une ascension fulgurante sur le devant de la scène et était déjà perçu comme le futur grand attaquant français. Champion du monde, meilleur buteur de l’histoire du PSG depuis ainsi qu’avant-centre du Real Madrid, Mbappé a répondu aux attentes.

Désiré Doué, une éclosion à la Mbappé

Sur le plateau du Canal Champions Club, Bertrand Latour a fait un parallèle intéressant entre Kylian Mbappé et Désiré Doué. Dans la foulée du départ de l’enfant de Bondy au Real Madrid à l’intersaison, l’ancienne pépite du Stade Rennais a déposé ses valises dans la capitale parisienne contre un chèque de 50M€. Sous les ordres de Luis Enrique, le polyvalent attaquant de 19 ans s’est clairement fait une place dans sa rotation en héritant même d’une place de titulaire mercredi soir en 1/4 de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1). Buteur, Doué a inspiré une belle et flatteuse comparaison au journaliste de Canal+.

«2017 a marqué l’envol de Mbappé et je crois que 2025 va marquer celui de Doué»

« Paris a failli mourir en phase de ligue de l’inefficacité de ses attaquants. Elle a pris son envol depuis longtemps maintenant grâce au talent de ses joueurs offensifs, de Kvara, de Dembélé et de Doué qui est devenu un titulaire. On assiste depuis quelques semaines maintenant à l’éclosion d’un joueur, comme on en a pas vu depuis très longtemps. 2017 a marqué l’envol de Mbappé et je crois que 2025 va marquer celui de Doué ». a analysé Bertrand Latour sur les antennes de Canal+ mercredi soir. La balle est dans le camp de Désiré Doué donc…