Messi au PSG, la punchline de Ronaldinho !

Au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a laissé un souvenir amer à bien des supporters du PSG. De par son implication ou encore ses performances mitigées lors des matchs couperets de Ligue des champions, La Pulga ne s'est pas fait que des amis chez les fans du club de la capitale. Néanmoins, Ronaldinho n'est pas du tout d'accord avec cette lecture des évènements.

Au même titre que Lionel Messi et Neymar, mais bien avant eux, Ronaldinho a connu le FC Barcelone ainsi que le PSG. Néanmoins, ce fut dans l'autre sens pour l'icône du football brésilien. De 2001 à 2003, « Ronnie » fut dans la capitale parisienne avant de passer cinq années en Catalogne. L'occasion pour l'ancien artiste de la Seleçao d'évoquer les passages de ses amis Messi et Neymar au PSG.

«Tous les deux ont marqué l'histoire du PSG simplement par leur passage»

Aux yeux de Ronaldinho, Neymar a tout de même écrit une belle histoire en six saisons au PSG malgré ses nombreuses blessures. « Ce sont aussi de grands amis. ''Ney'' a écrit une belle histoire avec de grands matches. Il n'a pas eu beaucoup de chance avec les blessures. Messi est resté moins longtemps, mais tous les deux ont marqué l'histoire du PSG simplement par leur passage ».

«Messi y a été Ballon d'Or. Ç'a forcément marqué à Paris»

Bien que Lionel Messi ne soit resté que deux ans avec une fin d'aventure délicate qui l'a dégoûté comme il s'en est plaint à diverses reprises depuis son départ du PSG, Ronaldinho affirme à L'Equipe que l'octuple Ballon d'or, l'avant-dernier remporté en tant que joueur du club et le dernier après ses performances au Paris Saint-Germain et à la Coupe du monde 2022, a tout de même marqué l'histoire du PSG. « Messi y a été Ballon d'Or. Ç'a forcément marqué à Paris. Je suis content qu'ils aient joué dans les mêmes clubs que j'ai adorés. Beaucoup de grands joueurs sont passés par le FC Barcelone et le PSG. Ousmane Dembélé en fait partie. Je suis heureux maintenant que tous les grands joueurs du monde aient envie de porter le maillot de Paris ».