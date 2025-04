Mercato : Il annonce le gros coup de l’été à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pas encore assuré de disputer la prochaine Ligue des champions, l’OM prévoit toutefois de renforcer son effectif en vue de continuer sa progression. Dans cette optique, le profil de l’ailier du FC Nantes Moses Simon pourrait parfaitement correspondre au style de jeu de Roberto De Zerbi.

La fin de la saison s'annonce très chaude pour l'OM qui se bat pour conserver sa place de dauphin du PSG, mais surtout une place qualificative pour la Ligue des champions, face à l'AS Monaco, le LOSC, l'OL, Strasbourg et l'OGC Nice. En parallèle, le club phocéen prépare son mercato qui sera évidemment influencé par la qualification ou non en C1. Plusieurs postes seront ainsi ciblés, mais l'OM pourrait tenter de recruter un nouvel ailier compte tenu du départ de plus en plus probable de Luis Henrique, annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich et surtout de l'Inter Milan. C'est la raison pour laquelle le streameur Youss recommande à l'OM de miser sur l'ailier du FC Nantes, Moses Simon.

Moses Simon, le profil parfait pour l'OM ?

« C’est un joueur énormément sous-coté dans ce championnat et qui peut être une vraie solution de la rotation à Marseille. Il est OM-compatible, des ailiers, c’est peut-être ce qui a manqué à De Zerbi pour changer de système cette saison et pour repasser en 4-2-3-1. Marseille a besoin d’ailiers rapides, percutants et qui peuvent faire mal aux défenses », assure-t-il sur le plateau de Hors-Jeu, avant de poursuivre.

«Moses Simon est vraiment sous-coté»

« Moses Simon est vraiment sous-coté, il est capable d’apporter à Marseille. Peut-être pas en titulaire, mais c’est quelqu’un qui peut amener de la vitesse et qui a un vrai profil, qui ne serait pas trop cher en plus car Marseille aura de l’argent en cas de qualification en Ligue des Champions », ajoute Youss.