Dembélé : Le transfert surprise à 5M€ !

Pierrick Levallet

Aujourd’hui joueur du PSG, Ousmane Dembélé fait le bonheur de Luis Enrique. Mais avant de débarquer dans la capitale en 2023, l’international français a passé quelques années au FC Barcelone. Le club catalan avait lâché 140M€ pour le recruter en 2017. Mais les Blaugrana auraient pu le signer pour une somme dérisoire quelques mois auparavant.

«Il avait une clause de 5M€, mais...»

« À l'époque, le Barça aurait pu signer Dembélé avant qu'il ne coûte 140M€. À Rennes, il avait une clause de 5M€, mais les agents demandaient plus de 10M€ de commission. C'est trop élevé, même pour aujourd'hui » a ainsi révélé André Cury dans un entretien accordé à AS.

«Le garçon avait l'ambition de jouer et de grandir»

« À l'époque, Dembélé ne voulait pas venir parce qu'il n'allait pas jouer. Le garçon avait l'ambition de jouer et de grandir. Il est allé à Dortmund et Barcelone a payé une fortune parce que Neymar est parti » a ensuite ajouté l’agent brésilien. Recruté pour une fortune, Ousmane Dembélé est finalement parti pour seulement 50M€ lors de l’été 2023. Le PSG a fait une affaire avec son transfert.