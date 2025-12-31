Un nouveau crack au PSG : C’est le choc à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien se laisser tenter par une piste surprenante sur le mercato. Le club de la capitale serait en effet charmé par le profil de Yan Diomandé. L’ailier gauche du RB Leipzig aurait tapé dans l’oeil de la direction parisienne. Le crack de 19 ans serait toutefois également sur les tablettes d’autres cadors européens.

Contrairement à cet hiver, où le PSG a prévu d’être passif comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le mercato devrait être animé chez les Rouge-et-Bleu l’été prochain. Quelques noms ont déjà été évoqués chez les champions d’Europe 2025. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient notamment activé une piste en Bundesliga.

Le PSG garde un oeil sur Yan Diomandé Le PSG serait en effet intéressé par les services de Yan Diomandé. Auteur d’une belle première partie de saison avec le RB Leipzig (7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs), l’ailier gauche de 19 ans aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. Mais son profil aurait aussi surpris d’autres cadors européens.